نفى وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف تحديد موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية، وهي أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على الترسانة النووية للبلاد، في أعقاب عملية عسكرية على الهند جرت في وقت مبكر صباح السبت.

وقال خواجة آصف لقناة "آري" التلفزيونية: "لم يعقد أي اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، ولم تتم جدولة أي اجتماع من هذا القبيل"، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.



وفي وقت سابق، قال الجيش الباكستاني إن رئيس الوزراء دعا الهيئة لعقد اجتماع. ولم يرد وزير الإعلام الباكستاني بعد على طلب للتعليق.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد قال لتلفزيون محلي إنه إذا توقفت الهند عند هذا الحد "فسنفكر في التوقف عند هذا الحد".

وتأتي هذه التعليقات بعد أن تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، إذ حث الجانبين على خفض التصعيد "وإعادة الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".

وبالتوازي، أكدت الهند التزامها بعدم التصعيد إذا ردت باكستان بالمثل.