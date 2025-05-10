تقام اليوم السبت 10 مايو 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة مونبلييه ضد باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي، ومواجهة الاتحاد السكندري وغزل المحلة في الدوري المصري.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

إيبسويتش تاون X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ساوثهامتون X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بورنموث X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا X خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أتلتيكو مدريد X ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

إمبولي X بارما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4

يونيون برلين X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

بوخوم X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

هولشتاين كيل X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير X نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مونبلييه X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ستاد بريست X ليل – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ستاد ريمس X سانت إيتيان – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

رين X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

تولوز X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

موناكو X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أنجيه X ستراسبورج – الساعة 10 مساء

لوهافر X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 4 عصرا

إيوبسبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصرا

طرابزون سبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود X الاتفاق – الساعة 7:20 مساء على قناة 1 SSC HD

الوحدة X الفتح – الساعة 7:20 مساء على قناة 2 SSC HD

الخليج X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات كأس قطر

السد X الدحيل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري X غزل المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1