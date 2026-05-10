محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخواجات بالمنصورة ويشدد على استمرار مراجعة إجراءات السلامة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئة في منطقة سوق الخواجات المتفرعة من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة الأوضاع بالمنطقة والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة.

واستهل المحافظ جولته بفحص طفايات الحريق داخل المحال بنفسه، وشدد على أهمية الاستمرار في مراجعة إجراءات السلامة بجميع المحال التجارية بالمنطقة بصورة دورية، حفاظاً على سلامة وأرواح الجميع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما أكد ضرورة المراجعة الدورية والتأكد من وجود طفاية حريق صالحة للاستخدام على الأقل في كل محل، فضلا عن المراجعة المستمرة لحنفيات الحريق بجميع شوارع المنطقة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

ووجة المحافظ، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة للإشغالات بالمنطقة، وإزالتها ومنع عودتها مرة أخرى، وذلك حرصا على مصالح التجار والمواطنين، والحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم في حال حدوث أي طارئ.

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من أصحاب المحال والمواطنين، مؤكداً لهم أن الإجراءات المتخذة وكل التدابير الاحترازية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما استمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، ووعد بدراستها واتخاذ ما يلزم لخدمة أهالي المنطقة .