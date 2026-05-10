روما يقلب الطاولة على بارما بثلاثية مثيرة في الدوري الإيطالي

حقق روما فوزًا دراميًا على حساب مضيفه بارما بنتيجة 3-2، في مواجهة مثيرة جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح الهولندي دونيل مالين التسجيل لصالح "الجيلاروسي" في الدقيقة 22، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق جابرييل ستريفيزا مع بداية الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي ظن فيه بارما أنه حسم المواجهة، تمكن مانديلا كييتا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87، لكن الإثارة بلغت ذروتها في الدقائق الأخيرة، بعدما خطف ديفين ريتش هدف التعادل القاتل لروما في الدقيقة 94.

وازدادت معاناة أصحاب الأرض عقب طرد ساشا بريتشجي في الدقيقة 99، ليستغل روما النقص العددي ويحصل على ركلة جزاء ترجمها مالين بنجاح إلى هدف الفوز في الدقيقة 101، مسجلًا ثنائيته الشخصية ومانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع روما رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو، متساويًا مع ميلان صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف، مع أفضلية للأخير بمباراة أقل. في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.