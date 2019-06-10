وزير الطاقة السعودي يتوقع التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن بلاده قد تتوصل إلى اتفاق مع روسيا خلال اجتماعات مجموعة الدول العشرين في اليابان خلال الشهر الحالي، بشأن مستويات إنتاج النفط في دول تجمع "أوبك بلس" خلال النصف الثاني من العام الحالي.

يذكر أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية من خارج المنظمة بقيادة روسيا اتفقت في إطار ما يعرف باسم "أوبك بلس" على خفض إنتاجها بمقدار 2ر1 مليون برميل يومي لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير الماضي، وحتى نهاية يونيو الحالي.

من ناحيتها أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أغلب دول "أوبك بلس" تؤيد تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج، في حين لم تحدد روسيا موقفها حتى الآن.

كان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، قد صرح في الشهر الماضي بأن روسيا ستلتزم بأي اتفاق جديد من جانب تحالف "أوبك بلس" لانتاج النفط يتوصل إليه المنتجون، اعتبارا من يوليو المقبل.

وقال نوفاك إن قطاع النفط الروسي على استعداد للنظر في أي تخفيف لاستقطاعات الإنتاج، إذا كانت الأسواق في حاجة إلى المزيد من إمدادات النفط. وقال إن من الممكن تخفيف خفض إنتاج النفط ضمن اتفاقية أوبك بلس، على الرغم من عدم وجود إجماع بشأن أمور معينة للقيام بذلك، مضيفا أن تمديد اتفاق "أوبك بلس" على الطاولة.