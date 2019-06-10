أوكرانيا تهزم لوكسمبرج وتعزز صدارتها للمجموعة الثانية بتصفيات يورو 2020

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فاز المنتخب الأوكراني لكرة القدم على ضيفه منتخب لوكسمبرج 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الصربي على ضيفه منتخب ليتوانيا 4 / 1.

وسجل هدف منتخب أوكرانيا رومان ياريمتشيوك في الدقيقة السادسة.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد لوكسمبرج عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الصربي على ضيفه منتخب ليتوانيا 4 / 1.

وسجل أهداف المنتخب الصربي ألكسندر ميتروفيتش (هدفين) في الدقيقتين 20 و34 ولوكا جوفيتش في الدقيقة 35 وآدم ليايتش في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف ليتوانيا أرفيداس نوفايكوفاس في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب ليتوانيا عند نقطة في المركز الخامس الأخير.