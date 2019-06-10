رئيس الحكومة اليمنية يصل إلى العاصمة الإماراتية

وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك اليوم الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن عبدالملك وصل إلى أبوظبي في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من الحكومة الإماراتية.

ورافق عبدالملك عدد من الوزراء في حكومته، إلا أنه ليس من بينهم وزير الخارجية خالد اليماني، وهو ما يرجح استقالته.

ومن المقرر أن يبحث عبد الملك خلال الزيارة التطورات الراهنة بشأن الملف اليمني على مختلف الأصعدة، كما سيبحث عددا من القضايا والملفات ذات الصلة بالشؤون التنموية والخدمية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وجهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى مواصلة الدعم الإماراتي لليمن واليمنيين بمختلف القطاعات.