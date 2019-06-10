التحالف العربي: السفينة الإيرانية «سافيز» تُهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، استمرار استهداف قدرات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في اليمن، مشيرًا إلى أن السفينة الإيرانية "سافيز" تُهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وقال العقيد المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن التحالف يدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب، والتوصُّل إلى حل للأزمة اليمنية، موضحًا أن دول التحالف تبذل جهودًا كبيرة على صعيدَي الإغاثة ودعم اقتصاد اليمن.

وأضاف المالكي أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الحوثيين.

وعرض المالكي في المؤتمر، مقطع فيديو يُسعف فيه التحالف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز، رغم تهديدها أمن الملاحة في البحر الأحمر؛ ما أثَّر سلبًا على الصيادين اليمنيين.

وأوضح العقيد المالكي أنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، بإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي.

وأشار العقيد المالكي إلى أن عمليات الإغاثة الإنسانية شملت العديد من المحافظات اليمنية، مُفيدًا بأن عدد أوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بلغ أكثر من 24 ألف تصريح.

وأكد العقيد المالكي أنه تم تسجيل 5083 انتهاكًا حوثيًّا لاتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة، مُشيرًا إلى أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة بباب المندب والبحر الأحمر.

وتابع المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قائلا إنه تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني.