إصابات كورونا في إيران تواصل الارتفاع والإجمالي يتجاوز 3 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 153 حالة وفاة و12398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 10598 حالة إصابة جديدة، بعد تسجيل 8846 حالة في اليوم السابق، و4907 إصابات في اليوم الذي سبقه.

وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 81672 .

وذكرت أن 3549 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 612 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران، سيما سادات لاري، حذرت مؤخرا من أن بعض المدن تشهد انتشارا للسلالتين الهندية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا، ولفتت إلى أن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية يهدد "بالتأكيد بعودة الأيام الصعبة".