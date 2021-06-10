أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، 383 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذى بلغ عددهم 1346 شاباً، منهم 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 153 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 5 رخص لذوى القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 3 منح زواج بـ9 آلاف جنيه، و4 منح مواليد بـ8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ85 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 46 ألفاً و487 جنيها، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ2798 عاملاً بإجمالي مليون و399 ألف جنيه.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك عبر مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازاتها عن شهر مايو الماضي، ذاكرا أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 196 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضراً، كما تم عقد ندوتين عماليين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 352 منشأة، وأعادت التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ348 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وإحالة 16 شكوى إلى القضاء، وحفظ 2 شكوى، و12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 312 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.