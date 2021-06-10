المعلم وأبو الغار يوقعان عقد كتاب «يهود مصر في القرن العشرين»

وقع الكاتب والمفكر الدكتور محمد أبو الغار، عقد نشر كتابه الأحدث مع المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق»، والذي يقدم من خلاله تاريخ اجتماعي منصف وحقيقي عن اليهود المصريين.

وقال المهندس إبراهيم المعلم، خلال توقيع عقد الكتاب: "دكتور أبو الغار يذهلني دائما بعمله وإنتاجه وإنجازه العلمي الفريد".

وفي ذلك الكتاب، المنتظر أن يصدر خلال الأيام المقبلة، تحت عنوان "يهود مصر في القرن العشرين كيف عاشوا؟ ولماذا خرجوا؟"، يعتمد أبو الغار فيه على دراسات معمقة صادرة بلغات مختلفة، ولقاءات حية مع شخصيات يهودية مِصرية بارزة تقيم في جنيف وباريس وفلوريدا ومِصر، وعلى الوثائق والصحف اليهودية التي تُغطي فترات تاريخية متباينة، وعلى التاريخ الشفهي لليهود المِصريين المسجل والموثق في مراكز أبحاث متعددة، بالإضافة إلى محاضر جلسات الطائفة اليهودية منذ عام 1886 حتى عام 1961، ومؤلفات اليهود المصريين الذين هاجروا إلى فرنسا، وشغلوا مراكز مرموقة في الأوساط الثقافية الفرنسية، ونالوا جوائز قيمة.

ويجيب الكتاب على عدة اسئلة منها: "لماذا نكتب عن اليهود المِصريين الآن بعد خروجهم من مِصر بستة عقود؟ هل لارتباطهم الوثيق ببلدهم مصر نفسيًّا وتاريخيًّا ودينيًّا، أم لأن لذلك علاقة بالمواطنة بوصفها هُويَّة مشتركة ذات معنى متماثل لكل المجموعات الإثنية الوطنية؟ هل كان يهود مِصر مِصريين فعلًا؟ وإذا كانوا كذلك، فلماذا تركوا الوطن؟ وأيًّا كان مكان انتقالهم، ماذا قالوا عن مصر؟ وما شعورهم نحوها؟ وهل اختلف هذا الشعور، باختلاف الفترات الزمنية اللاحقة؟ وهل يُخامرهم الآن الإحساس بالعودة إلى مصر، والعيش فيها؟". لهذا أتى كتاب د. محمد أبو الغارعلميًّا.. موضوعيًّا.. حريصًا على نقد الأفكار والمسلَّمات التي أحاطت باليهود المِصريين، وأعاقت تقديم تاريخ اجتماعي مُنصفٍ وحقيقيٍّ لمِصر ينهض على التنوُّع والتعدُّد، وقبول الآخر المختلف، مؤمنًا بأن "التاريخ ملك لنا جميعًا نعرفه ونتذكره؛ لنأخذ منه الدروس والعبر"، وأن ما يكتبه عن تاريخ يهود مصر"يُتيح مصدرًا جديدًا محايدًا لنا ولأولادنا".

جدير بالذكر أن محمد أبو الغار من مواليد عام 1940 بشبين الكوم، وهو أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، وأول من أدخل التخصيب في الأنبوب إلى مصر، وشارك في العمل السياسي والجامعي والثقافي، ويعتبر من أهم مقتنيي الفن التشكيلي المصري، صدر له العديد من المؤلفات منها: «على هامش الرحلة» عن دار الشروق، «رحلتنا مع الفن.. مقتنيات عائلة أبو الغار»، عن دار الكرمة، «يهود مصر من الازدهار إلى الشتات»، وهي دراسة استغرقت سنتان، صادرة عن دار الهلال لعام 2006.