 غدا.. عرض مسرحية آل كابوني على MBC مصر - بوابة الشروق
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غدا.. عرض مسرحية آل كابوني على MBC مصر


نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 12:31 م
تعرض قناة MBC مصر، غداً الجمعة في الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، والتي تحمل عنوان "آل كابوني".

وتدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول مُحاكاة عدد من الشباب لأجواء عصابات آل كابوني الشهيرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم "علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد".

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