 دراسة: زيادة أسبوعية في الإصابات اليومية بكورونا في المملكة المتحدة بنسبة 110% - بوابة الشروق
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دراسة: زيادة أسبوعية في الإصابات اليومية بكورونا في المملكة المتحدة بنسبة 110%

د ب ا
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 4:08 م

تشير أحدث التقديرات إلى وجود 11 ألفا و908 حالات إصابة يومية جديدة، بدون أعراض، بمرض "كوفيد -19" في المملكة المتحدة، وذلك بالمقارنة بعدد 5677 حالة، الذي تم تسجيله قبل أسبوع، بحسب دراسة أعدتها شركة "زد أو إي".

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن أعداد حالات الإصابة صارت أعلى، كما أنها تزداد بصورة أسرع بين السكان الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد، بحسب الدراسة.

 

ويشار إلى أن المملكة المتحدة تشهد حاليا ارتفاعا في أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، إلا أن حجم الزيادة التي طرأت على أعداد حالات الإيداع في المستشفيات وحالات الوفاة، يعتبر أقل.

 

وقد حصل أكثر من 77% من السكان البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 54% منهم على اللقاح كاملا.

 


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