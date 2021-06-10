مثلما تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للصفع يوم الثلاثاء الماضي في منطقة دروم بشرق فرنسا، أثناء جولة بين حشد من المواطنين، تعرض رؤساء دول بالفعل لإهانات ومواقف محرجة.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان الرئيس ماكرون يتجه نحو تجمع من المواطنين، فباغته شاب فرنسي بصفعة على وجهه، فانقض عليه حرس الرئيس، وألقوا القبض عليه.

ويُعد ماكرون أكثر رؤساء تعرضا للإهانات والمواقف المحرجة، ففي مطلع عام 2017 تعرض ماكرون لهجوم عن طريق بيضة ألقاها أحد المتجمهرين، وكان ذلك خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وفي 6 يونيو عندما كان وزيرا للاقتصاد، كان ماكرون ضحية بيضة أخرى من قبل المتظاهرين المعادين لقانون العمل، الذين ألقوا عليه البيض خلال رحلة إلى مونتروي وهم يهتفون "اخرج".

نيكولا ساركوزي

كما أن ماكرون ليس الرئيس الفرنسي الوحيد الذي يتعرض للإهانة، وغالبا ما يتعرض الرؤساء الفرنسيين لهذا النوع من الحوادث.

لا يزال الفرنسيون يتذكرون صور الرئيس نيكولا ساركوزي وهو يتعرض للإهانة في 30 يونيو عام 2011، حينما أمسك رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، بياقة سترة نيكولا ساركوزي، ما أدى إلى فقد توازنه، وتدخل الحرس لإنقاذ الرئيس.

زوجة ترامب تتعمد تجاهله

ومن المواقف المحرجة التي تعرض لها رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب لا تحصى، ومن أشهرها رفض زوجته ميلانيا إمساك يده أمام عدسات الكاميرات، وتكررت هذه الواقعة أكثر من مرة.

حذاء بوش

نهاية عام 2008، وأثناء عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش، مؤتمرا صحفيا بالعراق، فاجأه الصحفي العراقي منتظر الزيدي، برمي الحذاء عليه، لكن بوش تفاداه، قبل أن يتم القبض على الصحفي ويحكم عليه بالسجن 3 سنوات. وأفرج عنه بعد تسعة أشهر لحسن سلوكه.

وخلال مشاركته في القمة العربية بالأردن في 2017، سقط الرئيس اللبناني ميشال عون أرضا وسط ذهول من القادة الحاضرين.