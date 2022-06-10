ستولتنبرج يعتزم زيارة فنلندا والسويد الساعيتين للانضمام للناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، عن زيارة لفنلندا والسويد، وكلتاهما تريد الانضمام للحلف العسكري في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج، وهو رئيس وزراء نرويجي سابق، الأحد المقبل، بالرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ووزير الخارجية بيكا هافيستو، من بين مسؤولين آخرين. بينما سيتوجه الاثنين إلى السويد حيث سيلتقي رئيسة الوزراء مجدالينا أندرسون، حسبما أفاد بيان للناتو.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب انضمام في مايو.

ولم يعترض بشكل علني على بدء عملية انضمامها سوى تركيا العضو بالناتو، مبررة موقفها بدعم البلدين المزعوم لـ"منظمات إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" المحظور في تركيا.