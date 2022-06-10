 السودان.. توضيح سعودي أمريكي بشأن اجتماع الحرية والتغيير مع مسؤولين عسكريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان.. توضيح سعودي أمريكي بشأن اجتماع الحرية والتغيير مع مسؤولين عسكريين

رويترز
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 9:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 9:58 ص

أصدرت سفارتا الولايات المتحدة والسعودية بيانين منفصلين حول اجتماع قوى الحرية والتغيير مع مسؤولين عسكريين برعاية واشنطن والرياض والذي انعقد في منزل السفير السعودي في الخرطوم.

ونوهت السفارة السعودية في بيانها إلى أن الاجتماع كان بغرض تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة الراهنة والتوصل لعملية سياسية تؤدي لانتقال ديمقراطي.

وقالت "نرحب بالتزام الطرفين وضع مصلحة بلادهما والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين"مؤكدة أن "الاجتماع لا يشكل بديل للآلية الثلاثية ويتطابق مع دعم كل الجهود لبناء الثقة بين الأطراف".

بدورها، قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر حول كيفية حل
الأزمة السياسية الحالية، وكذلك على عملية تؤدي إلى انتقال ديمقراطي.

وتابعت "رحبنا بالتزامهم المعلن بوضع مصالح الأمة أولاً وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين. هذا الاجتماع ليس بديلا عن آلية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.


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