الهند: تسجيل 7584 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 7584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 43 مليونا و205 آلاف و106 إصابات.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و747 وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 36 ألفا و267 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و644 ألفا و92 شخصا، وذلك بعدما تعافي 3791 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.