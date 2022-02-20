مستشار النمسا يدافع عن مكالمات شولتس وماكرون مع بوتين

دافع مستشار النمسا كارل نيهامر خلال زيارة لإستونيا عن المكالمات الهاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال نيهامر اليوم الجمعة بعد لقاء نظيرته الإستونية كايا كالاس في تالين: "من وجهة نظري، فمن الضروري دائما التحدث مع كل من يشارك في النزاع حتى أثناء الحرب".



وأضاف نيهامر قائلا: "الأمر يتعلق بالكثير"، مبينا أنه لابد على وجه التحديد من إيجاد ممرات آمنة للطعام ، وبحث مسائل تبادل الأسرى أو المساعدات الإنسانية.



وأوضح مستشار النمسا أن المكالمات مهمة أيضا من أجل تذكير بوتين بـ "الصور الرهيبة للحرب".



وأكد نيهامر قائلا: "أعتقد أنه من الصواب والمهم مواجهة الرئيس بوتين مباشرة بجرائم الحرب التي ارتكبها".



ومن جهة أخرى، كررت مستضيفة نيهامر، رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس موقفها الحاسم بشأن المكالمات الهاتفية مع بوتين، مبينة أنه حتى بعد المحادثات لم يغير بوتين أهدافه.



وقالت كالاس، بحسب الترجمة الألمانية: "لا أعتقد أنه من المنطقي التحدث إليه."



وأضافت القول: "أنا لا أؤمن بحسن نيته، بل الأمر على خلاف ذلك، فهو يرغب في نشر رواياته الخاصة"، مشيرة إلى أن هذا لا يساهم في إنهاء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.



اتصل كل من شولتس وماكرون ببوتين عدة مرات منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية شباط/ فبراير الماضي.