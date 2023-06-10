النبراوي: لا تنازل عن بلاغات أحداث نقابة المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه لن يتنازل عن البلاغات المقدمة بشأن الأحداث التي شهدتها النقابة في الاقتراع الذي أقيم لتجديد أو سحب الثقة، ولم تُعلَن نتائجه بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن اقتحام نقابة المهندسين نفّذه من سماهم «بلطجية»، في سابقة في أي نقابة مهنية

وأوضح أن العناصر التي أثارت الفوضى كانت تستهدف شخصيات بعينها، بما فيها هو شخصيا، واصف الأمر بأنه كان مهزلة.

ولفت إلى أنّ استقالة هيئة مكتب النقابة، تمثل شوطا كبيرا لحل الأزمة، لكّنه شدد على أنه لا تنازل عن البلاغات باعتبار أن ما حدث أمرا شنيعا.

وتابع: «لن نتنازل حتى نصل إلى المشاركين عن الأحداث سواء من شاركوا فيها أو حرضوا عليها.. ما حدث أساء للنقابة ولمصر بالكامل».

وأفاد بأنه لم يُطلَب منه التنازل عن البلاغات، مشيرا إلى أن هناك بلاغات قدمها مهندسون صد مهندسين، وأثير مقترح بالتنازل لكن الأمر لم يُقبل.

ولفت إلى أن المستقيلين من هيئة المكتب كانوا عن عقد الجمعية العمومية، وكانت لديهم وكانت معهم المهام التنظيمية.

كما أبدى استغرابا من عدم إعلان نتيجة الاقتراع على تجديد أو سحب الثقة، موضحا أنه حصل على تأييد بنسبة 92% من أعضاء الجمعية العمومية.

واعتبر أنّ عدم إعلان النتيجة وهو ما يثير بلبلة في المجتمع، واصفا ما يجري بأنه غير مقبول.

