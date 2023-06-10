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الكاف يكشف عن شعار بطولة أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023»

محمد مجدي عبدالله
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 11:43 ص

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستُقام في كوت ديفوار.

ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» شعار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وعلق الكاف على شعار البطولة قائلا:" حقبة جديدة من كرة القدم الإفريقية".

وحدد الكاف موعد إجراء قرعة دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا، حيث ستُقام يوم 12 من أكتوبر المقبل.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار» في 13 يناير 2024 وتنتهي يوم 11 فبراير من العام ذاته.

ويقترب المنتخب الوطني من التأهل لبطولة أمم إفريقيا، حيث يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الغيني بنفس الرصيد من النقاط، وتحت إثيوبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي في المركز الرابع منتخب مالاوي بـ3 نقاط أيضا.


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