 توريد 194 ألف طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ - بوابة الشروق
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توريد 194 ألف طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 11:54 ص

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين والمتحدث الرسمي لمديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد "الهابط"، أن محافظ كفر الشيخ وجه بتنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأشار إلى أن إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم السبت 194 ألفا و165 طن قمح بالمحافظة.

وكشف عن متابعة توريد القمح بشكل دوري، لحل جميع المعوقات التي تواجه الموردين فورا، وتسهيل الأمور على المزارعين والموردين.

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