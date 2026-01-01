سوريا: مقتل رجل أمن وإصابة 3 آخرين في تفجير انتحاري في حلب

قتل عنصر من قوات الأمن العام وأصيب 3 آخرون، في تفجير انتحاري في مدينة حلب شمال سوريا مساء اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر مقربة من قوات الأمن العام في مدينة حلب، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "قتل عنصر من قوات الأمن العام وأصيب ثلاثة آخرون جراء تفجير انتحاري في منطقة باب الفرج وسط مدينة حلب".

وأكدت المصادر، أن "دورية للأمن العام كانت تقف في ساحة باب الفرج، وعندما اشتبهت بشخص قامت بتفتيشه، حينها قام بتفجير نفسه بحزام ناسف، ونقل الشهيد وهو محمد مساط، وإصابة الشرطي عبد الغفور حسن وعنصرين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى".