ويتكوف: التركيز على تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ناقش المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الخطوات التالية في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع مستشاري حكومات أوروبية.

وقال ويتكوف، على موقع "إكس" اليوم الأربعاء، إنهم ناقشوا "تعزيز الضمانات الأمنية وتطوير آليات فعالة لمنع الاشتباك للمساعدة في إنهاء الحرب وضمان عدم استئنافها"، مؤكدا أنه كان "اتصالا مثمرا".

وكتب ويتكوف، أن جونتر سوتر، مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالإضافة إلى مستشار الأمن البريطاني جوناثان باول وإيمانويل بون من فرنسا، شاركوا في الاتصال الهاتفي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع لمستشاري الأمن القومي من "تحالف الراغبين" يوم 3 يناير.

وأضاف أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع آخر على مستوى قادة الدول يوم 6 يناير.

وشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاتصال الهاتفي اليوم الأربعاء بجانب ويتكوف.