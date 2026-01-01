 أمريكا تفرض عقوبات على ناقلات النفط والشركات المرتبطة بفنزويلا - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026 12:25 ص القاهرة
أمريكا تفرض عقوبات على ناقلات النفط والشركات المرتبطة بفنزويلا

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 11:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 11:27 م

أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركات نفط وناقلات مرتبطة بفنزويلا إلى قائمة العقوبات، في أحدث جهد للحكومة الفيدرالية لممارسة الضغط على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، اليوم، أربع شركات مرتبطة بصناعة النفط الفنزويلية، هي "آريس جلوبال إنفستمنت" و"كورنيولا ليميتد"، و"كريب ميرتل" "وينكي إنترناشونال ليميتد" إلى قائمة الشركة المحظورة الخاصة بها.

وأدرج المكتب، أيضا أربع سفن مرتبطة بهذه الشركات، وهي "ديلا" "نورد ستار" و"روزاليند" و"فيليانت".

وذكرت وزارة الخزانة في بيان: "تواصل هذه السفن، التي يعد بعضها جزءا من أسطول الظل الذي يخدم فنزويلا، تقديم الموارد المالية التي تعزز نظام مادورو، غير الشرعي الإرهابي الذي يتاجر في المخدرات".

