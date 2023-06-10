أعربت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها البالغة بتكرار تجربة فيلم «حريم كريم» في جزئه الثاني هذا العام تحت مسمى «أولاد حريم كريم»، بمشاركة جيل جديد من الشباب مثل تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر فضائية صدى البلد، وعُرض مساء الجمعة: «مصطفى قمر؛ صديق عزيز وقدمنا مع بعض أكثر من عمل، وعلى المستوى الإنساني هو شخص جميل للغاية، ومبسوطة إني هرجع أقابل بسمة وعلا غانم، وإن شاء الله نقدم نقدم عمل يكون عند حسن ظن الجمهور».

وكشفت عن مشاركة الفنان خالد سرحان في الفيلم، قائلة: «خالد سرحان وهاني رمزي مكاسبي في الوسط الفني، أنا وخالد عشرة عمر قدمنا أعمال كثيرة مع بعض، وعملنا أربعة أجزاء من مسلسل يوميات زوجة مفروسة»، مشيرة إلى تصوير عدد من مشاهد «أولاد حريم كريم» على مدار الأيام الماضية.

وعلى صعيد آخر، تحدثت عن استعدادها للعودة إلى المسرح عبر مسرحية «سيدتي أنا» والتي تعرض على خشبة المسرح القومي بمشاركة الفنان نضال الشافعي وعدد من النجوم، موضحة أنها تجري في التوقيت الحالي البروفات التجريبية قبل العرض.

وأشارت إلى أنها تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى مع الفنان هاني رمزي، موضحة أن «سيدتي أنا» تعد التجربة الثانية والأولى لها على خشبة المسرح القومي، معقبة: «كنت مسنودة في تجربتي الأولى بهاني، كانت أول مرة أقف على المسرح قصاد شخص قريب مني وخايف عليّ».

ولفتت إلى تفكيرها بالاعتذار عن المسرحية بعد مشاركتها، معقبة: «في البداية كان استعراض وكنا بنتمرن عليه ثم نقدم الفصل الأول فالثاني، لكن أما المسرحية بدأت تتركب على بعضها اتخضيت، كنت بصحي من النوم وأقول لنفسي هو أنا إزاي ورطت نفسي في المسرحية»، مشيرة إلى تقاعدها عن العمل آخر عامين باستثناء عمل مسرحي مع الفنان هاني رمزي.