فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي تسير على الطريق الصحيح رغم تأهب الليبراليين والخضر لمواجهة خسائر

عززت نتيجة قوية متوقعة لحزب الشعب الأوروبي يمين الوسط الذى تنتمى إليه أورسولا فون دير لاين، فرصتها في الفوز بفترة ولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وفقا لتوقعات تستند إلى استطلاعات رأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.



ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب الأوروبي بمعظم مقاعد البرلمان الأوروبي بواقع 181 مقعدا، وهو ما يمثل دعما لـ فون دير لاين، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد مقاعد كتلة التجديد الليبرالية، التي دعمت تعيينها في عام 2019، من 102 إلى 82 مقعدا، وفقا لما كشفت عنه التوقعات مساء اليوم الأحد.



ومن المتوقع أيضا أن تخسر أحزاب الخضر عددا كبيرا من مقاعد البرلمان الأوروبي، حيث انخفض عدد مقاعدها من 71 إلى 53 مقعدا.



ومن المتوقع أن يخسر الاشتراكيون والديمقراطيون من يسار الوسط أربعة مقاعد - من 139 إلى 135 مقعدا - ومن المتوقع أن تخسر كتلة اليسار الأكثر تطرفا ثلاثة مقاعد، من 37 إلى 34 مقعدا



وتصد النتيجة، التي تستند إلى تقديرات وطنية من 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، تحديا من المجموعات اليمينية المتطرفة في البرلمان التي حصلت على ما يقدر بـ 133 مقعدا، بزيادة قدرها حوالي 15 مقعدا مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2019.



من المتوقع أن يفوز حزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا بما يقدر بـ 16 مقعدا على الرغم من سلسلة من الفضائح الأخيرة ويأتي في المرتبة الثانية بعد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطى الذي ينتمي إلى يمين الوسط وشقيقه البافارى حزب الاتحاد المسيحى الاجتماعي .

من المتوقع أن يحصل الائتلاف المدني الليبرالي المحافظ بقيادة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على 2ر38% من الأصوات في بولندا، حسب استطلاعات الرأي التي أجراها معهد أبحاث الرأي إبسوس بعد الانتخابات.



وجاء أكبر حزب معارض، وهو حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، في المركز الثاني بنسبة 9ر33% من الأصوات.



