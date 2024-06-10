سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 31.8% خلال شهر أبريل الماضي، ومقارنة بـ 33.7% لنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الإحصاء إلى تراجع معدل التضخم الشهري أيضا بنسبة 0.8% عن شهر أبريل 2024، ويعد هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022.

وبحسب الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 221.8 نقطة خلال شهر مايو 2024.

• أسباب التراجع

وأرجع الجهاز، أهم أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.5%، اللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.9%، والزيوت والدهون بنسبة 3%، والخضروات بنسبة 8.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.6%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7%، والاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 0.2%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 12.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.8%، والاقمشة بنسبة 1.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، والاحذية بنسبة 1.7%، والايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، والدخان بنسبة 0.3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.6%.

• التغير الشهرى (شهر مايو 2024 مقارنة بشهر ابريل 2024)



تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.1%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة2.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.9%، والزيوت والدهون بنسبة 3%، والخضروات بنسبة 8.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.6%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 12.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 4.4%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب زيادة أسعار الدخان بنسبة 0.3%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7%، بسبب زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 1.7%، الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، الأحذية بنسبة 1.7%.

وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.6%.

وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.9%، بسبب زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الـأرضيات الأخرى بنسبة 0.2%، المفروشات المنزلية بنسبة 0.2%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب زيادة أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.6%.

وارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.9%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%، وخدمات النقل بنسبة 1.2%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 4.5%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9%.

صعد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 10.2%، بسبب ارتفاع أسعار الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 1%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 34.1%.

فيما انخفض قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، بسبب تراجع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.7%.

بينما ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 1.4%.

• التغير السنوي (شهر مايو 2024 مقارنة بشهر مايو 2023)



صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 28.9%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 15.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 38.6%، والزيوت والدهون بنسبة 18.9%، والفاكهة بنسبة 57.3%، والخضروات بنسبة 31.9%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 31.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 41.4%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 83.4%، بسبب زيادة أسعار الدخان بنسبة 83.5%.

ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 26.8%، بسبب ارتفاع أسعار الاقمشة بنسبة 58.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، والأحذية بنسبة 20.1% .

زاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 12.2%، بسبب ارتفاع أسعار الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.6%، وصيانة واصلاح المسكن بنسبة 19.6%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 19.3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 16.6%.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 30.7% بسبب ارتفاع أسعار الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 27.1%، والمفروشات المنزلية بنسبة 28.1%.

وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 25.6%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 31.1%، وخدمات المستشفيات بنسبة 22.5%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 18%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 29.4%، وخدمات النقل بنسبة 13.8%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 12.8%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 31.4%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 33.6%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4%.

وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 58.3%، بسبب زيادة أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 32.2%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 71.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 48.9%.

زاد قسم التعليم بنسبة 12.3%، بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 6.5%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.9%، والتعليم العالي بنسبة 32.5%.

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 33.3%، بسبب زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 33.4%، وخدمات الفنادق بنسبة 26.4%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 20.8%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 29%، وامتعة شخصية بنسبة 24.7%.