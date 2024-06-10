نائب في الدوما الروسية: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تدفع العالم إلى أحضان الجنون النووي

صرح عضو مجلس "الدوما" الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت، أن السياسيين الغربيين يدفعون العالم إلى أحضان الجنون النووي من خلال توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وقال شيريميت في تصريح لوكالة "تاس" : "يتصرف السياسيون الغربيون المجانين خارج إطار المنطق والقوانين والتعقل، ويرفعون باستمرار درجة تصعيد الصراع الدموي الذي أثاروه في أوكرانيا في كل مرة من خلال تزويد النظام الإرهابي لفلاديمير زيلنسكي (المنتهية شرعيته) بالمزيد والمزيد من الأسلحة المدمرة والبعيدة المدى.. يدفعون العالم إلى أحضان الجنون النووي ولا يتركون أي فرصة لبقاء حضارتنا".

وأشار النائب إلى أن روسيا اليوم موحدة وقوية أكثر منها في أي وقت مضى.. وفي حالة وجود تهديد، فإنها تحاول دائما بمسؤولية وبإسهاب التحذير من العواقب المترتبة على كل معتد"، مشددا على أنه "إذا تم تجاهلها (روسيا) وعدم سماعها، ومواصلة الأعمال غير الودية بحقها، فإنها ستعطي ردا شاملا وسريعا جدا تفوق سرعته سرعة الصوت".

في الأسبوع الماضي، سمحت الإدارة الأمريكية للأوكرانيين باستخدام الأسلحة الواردة إليهم ضد أهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمنطقة خاركوف، لكنها أبقت سريان الحظر على توجيه ضربات عبر الحدود إلى عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمس" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى.

ويوم الأربعاء، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم 14 يونيو على خلفية إعطاء الدول الغربية الضوء الأخضر لكييف باستخدام الأسلحة التي أرسلوها إليها لضرب الأراضي الروسية.

وتعليقا على تصريحات الغرب بشأن الضربات على الأراضي الروسية، أكد المسؤولون الروس أنها متهورة وتثير مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، خلال اجتماع مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، إن إمداد كييف بأسلحة غربية يعد مشاركة مباشرة في الصراع، لأن الجيش الأوكراني لا يمكنه الضرب بشكل مستقل بصواريخ "أتاكمس" أو صواريخ "ستورم شادو".

ولم يستبعد بوتين إمكانية توريد أسلحة روسية لأطراف معادية للغرب بحيث يتم توجيه ضربات لأهداف حساسة تعود للدول التي تسلح أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الخميس أن الغرب تلقى إشارة الرئيس بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية، وشدد على أن ️"يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها".