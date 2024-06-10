توقعات بنمو نفوذ رئيسة الوزراء الإيطالية بفوزها في الانتخابات الأوروبية

لم تحقق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مكاسب على المستوى الأوروبي فحسب، ولكن من المحتمل أيضا على المستوى المحلي، عقب فوز حزبها في الانتخابات الأوروبية في إيطاليا.

وبوصفها المرشح الرئيسي لحزب "إخوان إيطاليا" القومي، حصلت ميلوني على 8ر28 % من الأصوات بعد فرز كل الدوائر الانتخابية تقريبا، بحسب النتائج الانتخابية التي نشرتها قناة "راي" الإيطالية التلفزيونية. ومقارنة بعام 2019، ضاعفت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزبها أربعة أضعاف.

وعلى عكس أحزاب أوروبية أخرى حاكمة، وبالأخص في ألمانيا وفرنسا، حقق إخوان إيطاليا مكاسب مقارنة بآخر انتخابات برلمانية.

وجاء تحالف يساري بقيادة الحزب الديمقراطي يسار الوسط بزعامة رئيسة المعارضة إيلي شلاين في المرتبة الثانية بالحصول على 24 % من الأصوات.

أما حزب حركة خمس نجوم اليساري الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي لم يحصل سوى على 10 %.

ومن المتوقع أن يعطيها النجاح في استطلاعات الرأي تأثيرا كبيرا على المستوى الأوروبي، بما في ذلك على مستقبل اورسولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية، رغم أن المراقبين يرون أن فون دير لاين لديها الدعم الضروري من الأحزاب التقليدية لتأمين ولاية ثانية.



