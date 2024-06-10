اليمين الفرنسي المتطرف يوحد صفوفه للتحالف ضد ماكرون

تتواصل المحادثات في فرنسا بين حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لو بان وابنة شقيقتها النائبة اليمينية ماريون مارشال لوبان، حول إمكانية توحيد جبهتيهما لمواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية المقبلة حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن تنظيم الزعيمتين لصفوف حزبيهما معا ، والتي تعارضت مع بعضها البعض في الانتخابات الأوروبية، سيعيد إحياء العلاقات السياسية بعد عامين من إدارة مارشال ظهرها لخالتها.

ووجه التجمع الوطني ضربة قاسية لماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد ، بحصوله على 4ر31٪ من الأصوت،مقارنة بأقل من 15٪ لمجموعته.

وبإضافة نسبة 5ر5% التي حصل عليها حزب مارشال ، يكون لدى اليمين المتطرف نسبة 37٪.

ورد الرئيس الفرنسي على الهزيمة بحل الجمعية الوطنية والإعلان عن انتخابات برلمانية في 30 يونيو الجاري، مع جولة ثانية في 7 يوليو المقبل .



