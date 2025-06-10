ورش حكي ومسرح عرائس ولقاءات توعية في احتفال مكتبة البحر الأعظم بعيد الأضحى

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بعيد الأضحى المبارك، شهدت مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى" ألقاها أحمد عبد النبي، مدير المكتبة، تناول فيها الطقوس والعادات الشعبية المتوارثة المرتبطة بالعيد، مثل ذبح الأضاحي، وتبادل الزيارات، ومشاركة الفقراء والمحتاجين، مؤكدا على أن روح العيد تتجلى في البذل والعطاء وصلة الرحم.

وتلاها ورشة حكي بعنوان "لماذا نضحي؟" أدارها تامر حنفي، الأخصائي الثقافي بالمكتبة، ركز خلالها على البعد الديني والإنساني للأضحية، وأهمية إحيائها كقيمة اجتماعية تشجع على الإيثار ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما من الأطفال الذين تفاعلوا مع مضمون الورشة بأسئلتهم ومشاركاتهم.

كما قدمت ورشة حكي أخرى بعنوان "كيف أكون فردا نافعا؟" هدفت من خلالها إلى ترسيخ قيمة الاجتهاد والتخطيط في حياة الأطفال، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم الشخصية، وتبني سلوكيات إيجابية تُمكّنهم من الإسهام في بناء مجتمعهم.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بتنظيم ورشة رسم على الوجوه للأطفال، نفذتها الفنانة ناهد عبد اللطيف، مع عرض فني لمسرح العرائس، قدم حكاية رمزية عن الصراع بين الخير والشر، من خلال شخصيتي "إحسان" و"كذوب"، حيث ناقش العرض بأسلوب مبسط مجموعة من القيم الأخلاقية مثل الصدق، والتسامح، والتعاون، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدمت مجموعة من ورش الحكي التي تناولت حكايات جحا، ومواقف طريفة عن العيد، بالإضافة إلى قصص عن الصداقة والتسامح، وسط أجواء احتفالية شهدت إقبالا من الأطفال وأسرهم.

نفذ الفعاليات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الأضحى.