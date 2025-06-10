أوكرانيا: هجوم روسي يلحق أضرارا بكاتدرائية في كييف مدرجة على قائمة التراث العالمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الثقافة الأوكراني ميكولا توتشيتسكي، اليوم الثلاثاء، إن هجومًا روسيًا ألحق اضرارا بكاتدرائية القديسة صوفيا في المركز التاريخي لكييف، وهي واحدة من أهم المعالم الأثرية في أوكرانيا وموقع للتراث العالمي.

وأضاف توتشيتسكي على منصة فيسبوك: "استهدف العدو قلب هويتنا مرة أخرى الليلة الماضية"، واصفا الكاتدرائية التي تعود للقرن الحادي عشر بأنها "روح أوكرانيا بأكملها"، وفق وكالة رويترز.

وتابع: "كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف، المزار الذي صمد لقرون ويرمز إلى ولادة دولتنا، قد تضرر"، مضيفا أن موجة انفجارية تسببت في إتلاف إفريز المحراب الرئيسي لهذا المعلم التاريخي.

وصرح فاديم كيريلينكو النائب الأول للمدير العام للموقع للصحفيين، بأن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تتعرض فيها الكاتدرائية لأضرار.

وحذر من أن الطائرات المسيرة الروسية التي تحلق بالقرب من الأرض تشكل تهديدا وسط هجمات جوية مستمرة على العاصمة كييف.

وأُدرجت الكاتدرائية إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في عام 1990 لأهميتها المعمارية.