نائب محافظ دمياط توجه بإعداد حصر شامل للأراضي المستردة من التعديات والمشروعات المنفذة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة مستجدات ملف تقنين التعديات على أراضي الدولة، وخاصة الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي، وذلك في ضوء توجيهات الدولة نحو استرداد حقوقها وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش الإجراءات التنفيذية الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد، ومتابعة إزالة التعديات القائمة، بالإضافة إلى استعراض موقف الطلبات المقدمة وما تم إنجازه على أرض الواقع.

كما ركز الاجتماع على مراجعة الوضع القانوني للطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز الفعلية في ملف التقنين، بالإضافة إلى مناقشة تسعير الأراضي وآليات احتساب مقابل الانتفاع، والإنذارات القانونية التي تم توجيهها بشأن أراضي الإصلاح الزراعي، فضلًا عن بحث التظلمات والمطالبات المقدمة من المواطنين.

فيما أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ضرورة إعداد تقرير تفصيلي يتضمن حصر شامل للأراضي التي تم استردادها من التعديات والمشروعات التي تم تنفيذها عليها إن وجدت، وموقف الطلبات المقدمة للتقنين من الناحية القانونية، ونسب الإنجاز في معالجة التعديات، ومراجعة تسعير الأراضي وفق اللوائح المنظمة، والإنذارات القانونية الموجهة بشأن أراضي الإصلاح الزراعي، والموقف من التظلمات والعوائق التي تواجه سير العمل في هذا الملف.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود بين كل الجهات المعنية للانتهاء من ملف التعديات بشكل عاجل، وتطبيق القانون بحزم تجاه أي مخالفة، مع تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، باعتبارها ثروات قومية يجب الحفاظ عليها لدعم الاقتصاد المحلي.

ووجهت نائب المحافظ بحصر جميع الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل المحافظة، والتعامل معها وفق الضوابط القانونية، مؤكدة رفض أي طلبات تقنين جديدة تتعلق بهذه الأراضي، والعمل على استردادها لصالح الدولة لاستخدامها في مشروعات ذات نفع عام أو استثمارات تخدم المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود محافظة دمياط لتعزيز كفاءة منظومة استرداد أراضي الدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وحماية المال العام.

وشارك في الاجتماع اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بجانب ممثلي الإدارات المختصة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.