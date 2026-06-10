نتنياهو يشن هجوما على أردوغان: آخر من يحق له أن يعظ إسرائيل أخلاقيا

شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما دعا الأخير إلى «إنهاء البلطجة الإسرائيلية».

ووصف نتنياهو، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أردوغان بـ«الديكتاتور المعادي للسامية»، متهمًا إياه بـ«ارتكاب إبادة جماعية ضد الأكراد»، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن «أردوغان آخر من يحق له أن يعظ إسرائيل أخلاقيا»، مضيفًا: «ستواصل إسرائيل وجيشها، الأكثر أخلاقية في العالم، اتخاذ إجراءات حازمة ضد إيران ووكلائها، الذين يُهددون الشرق الأوسط والعالم أجمع»، بحسب مزاعمه.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدًا للعالم كله ويجب وقفه.

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، أضاف أردوغان في كلمة له: «إذا لم يتم وضع حد لبلطجة إسرائيل، فإن ثمن ذلك لن تدفعه المنطقة وحدها إنما الإنسانية بأسرها».

وشدد على أن إيقاف إسرائيل «مسئولية إنسانية مشتركة»، مشيرًا إلى أن منع تكرار مآسي التاريخ «واجب على الجميع».

وحذر من الانخراط فيما وصفه بـ«مغامرات تخدم شبكة المجازر الصهيونية»، معقبًا: «ندرك جيدا ما هو الهدف النهائي لأوهام أرض الميعاد، وبإذن الله لن نسمح بهذا أبدا».

ونوه الرئيس التركي إلى أن «هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة صارت تهدد تركيا أيضًا».

واستطرد: «نرى مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل في البحر المتوسط ولا ينبغي لأحد أن يغامر هناك»، بحسب تعبيره.