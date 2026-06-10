اجتماع بين الائتلاف الحاكم في ألمانيا وأرباب العمل والنقابات لبحث سبل الإصلاح الاقتصادي

يبحث قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم الأربعاء مع ممثلي أرباب العمل والنقابات مدى وجود رؤية مشتركة بشأن سبل الإصلاح الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتركز النقاش أولا على سوق العمل، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والضرائب وتقليص البيروقراطية. ولا يُتوقَع صدور قرارات خلال الاجتماع، إذ أنه من المنتظر أن تُتخَذ هذه القرارات خلال اجتماع لجنة الائتلاف الحاكم المزمع عقده في الأول من يوليو المقبل.

ويعقد الاجتماع بدعوة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية ببرلين في تمام الساعة السابعة مساء (التوقيت المحلي)، وقد خُصصَت له ثلاث ساعات. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، قبل المشاورات: "نحتاج الآن إلى عدد أقل من الخطوط الحمراء ومزيد من الاستعداد لتحمل المسؤولية". من جانبه وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس ميرش الاجتماع بأنه "حاسم للغاية".

وكان أرباب العمل في ألمانيا حددوا بالفعل نقطة محورية بالنسبة لهم قد تواجه معارضة من النقابات؛ فهم يعارضون استمرار الارتفاع المتوقع للمعاشات التقاعدية خلال السنوات المقبلة رغم ضعف النمو الاقتصادي، وما سيترتب على ذلك من أعباء إضافية على أرباب العمل تقدر بمليارات اليورو. في المقابل، ترفض النقابات - من بين أمور أخرى -إجراء تغييرات على نظام ساعات العمل باحتسابها على أساس أسبوعي بدلا من يومي. وكانت النقابات قد استقبلت المستشار ميرتس مؤخرا خلال مؤتمرها العام بإطلاق صافرات وصيحات استهجان.