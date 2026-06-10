روسيا تدعو إلى ضبط النفس بعد تبادل الضربات بين واشنطن وطهران

دعت موسكو الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس، مؤكدة عدم قبول الهجمات على البنية التحتية المدنية، وذلك حسبما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وبحسب ما نشرته وكالة «ريا نوفوستي»، اليوم الأربعاء، قالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: «ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتوقف الفوري عن الهجمات العسكرية».

وأشارت إلى أن روسيا لا تزال مستعدة لتسهيل البحث عن حلول تفاوضية مقبولة للطرفين بشأن الصراع الإيراني.

وأعربت متحدثة الخارجية الروسية عن أملها في عودة الوضع الإيراني إلى مساره السياسي والدبلوماسي في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الجيش الأمريكي عبر «إكس» استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق، ردًا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز «أباتشي»، أمس الثلاثاء.

وقال ترامب لشبكة «إيه بي سي نيوز» يوم الثلاثاء: «أعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا للغاية، وهذا هو ما يحدث».

وبدأت الضربات الأمريكية في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت غرينيتش)، وأعلنت القيادة المركزية قبيل التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إتمامها. وأفاد مسئول أمريكي باستهداف نحو 20 هدفًا إيرانيًا.

وقال مسئول أمريكي تحدث إلى «رويترز» شريطة عدم الكشف عن ‌هويته، إن التقييمات الأولية خلصت إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة التي أطلقتها إيران تقريبًا تم اعتراضها، وأنهم لم يصل إلى علمهم بعد وقوع ‌أي أضرار على الجنود الأمريكيين أو في المواقع الأمريكية.

ويعمِّق تصاعد العنف الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وأثرت على حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للنفط والغاز.

وقال مسئول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»، إن الطائرة «الأباتشي» أسقطتها طائرة مُسيَّرة إيرانية هجومية. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الطيارَين الأمريكيَّين اللذين كانا في الطائرة الهليكوبتر لم يصابا بأذى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية في ‌وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله إنه لم يتم شن أي عمليات جوية هجومية في مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة.

وقال الجيش الأمريكي إن مُسيَّرة تابعة للبحرية الأمريكية عثرت على فردَي طاقم الطائرة وأنقذتهما، وذلك ⁠بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر الهجومية التابعة للجيش ⁠الأمريكي في المياه القريبة من ساحل عمان، في أثناء قيامها بدورية استطلاع في حدود الثالثة صباحًا يوم الثلاثاء (23:00 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين).

ولم تذكر القيادة المركزية للجيش الأمريكي سبب الواقعة. وقالت إن الفردين تم إنقاذهما بعد ساعتين وإن حالتهما مستقرة، وهو تقييم أكثر تحفظًا من وصف ترامب.