الصين تبدأ استغلال احتياطياتها من النفط الخام التجاري للمساعدة في تعويض صدمة الإمدادات

بدأت الصين في استغلال احتياطياتها من النفط الخام التجاري للمساعدة في تعويض الصدمة في الإمدادات، الناجمة عن الحرب الإيرانية، على الرغم من أن أكبر مستورد للنفط في العالم يواصل إعطاء أولوية لتقليص استخدام المصافي وحدود تصدير الوقود لإدارة التداعيات.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سحب المخزونات حوالي مليون برميل يوميا، خلال الأشهر المقبلة، حسب تقديرات صادرة عن شركات فورتيسكا المحدودة وكيبلر وإنرجي أسبيكتس. ويمثل هذا حوالي ثلث كمية النفط الخام التي لم تعد الصين تحصل عليها منذ أن أدى الصراع إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، لكنه مازال ضئيلا بالمقارنة بحوالي 2ر1 مليار برميل تملكها البلاد في مخزوناتها التجارية والاستراتيجية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان رد فعل الأسعار على ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر صدمة في سوق النفط على الإطلاق محدودا نسبيا، حيث امتنعت الصين عن اللجوء إلى الأسواق الدولية لتعويض النقص في الإنتاج. وارتفع سعر خام برنت العالمي ، بأقل من الثلث منذ بدء الصراع، ويتوقع محللون أن تظل واردات البلاد منخفضة لأشهر قادمة، مما سيساهم في تخفيف الضغط في الأسعار ورفعت الصين مخزوناتها إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.