تفشي الكوليرا في شمال شرق نيجيريا يتجاوز 7 آلاف إصابة وعشرات الوفيات

تشهد ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا موجة حادة من تفشي الكوليرا، أسفرت عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين منذ ظهور المرض مطلع مايو الماضي، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة تعانيها المنطقة نتيجة سنوات من النزاعات وتدهور البنية التحتية.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن الإصابات سُجلت في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 منطقة في الولاية، فيما تلقى 7439 مريضا العلاج داخل المرافق التابعة للمنظمة، بمتوسط يقارب 185 حالة يوميا، بحسب شبكة "سكاي نيوز" العربية.

كما سجلت المراكز الصحية التابعة للمنظمة نحو 500 إصابة خلال يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل يومي منذ بداية انتشار المرض.

وتأتي هذه الأزمة الصحية في منطقة لا تزال تعاني آثار ما يقرب من عقدين من العنف المرتبط بجماعة بوكو حرام، وهو ما أدى إلى إضعاف النظام الصحي وعرقلة وصول الخدمات الطبية إلى العديد من المناطق، خاصة النائية منها.

ويؤكد العاملون في المجال الإنساني أن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة وضعف خدمات الصرف الصحي يمثلان العامل الأبرز في تسارع انتشار العدوى.

وتشير بيانات رسمية إلى أن نحو 14 بالمئة فقط من سكان نيجيريا يحصلون على مصادر آمنة لمياه الشرب، بينما تبدو التحديات أكثر حدة في ولاية بورنو التي تعاني من الاكتظاظ السكاني وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.

ويعد الكوليرا مرضا بكتيريا حادا ينتقل غالبا عبر المياه أو الأغذية الملوثة، وقد يؤدي إلى الجفاف الشديد والوفاة خلال فترة قصيرة إذا لم يتلق المصاب العلاج المناسب. ويرتبط انتشاره عادة بتردي خدمات المياه والصرف الصحي وارتفاع معدلات الفقر والنزوح.

وتندرج الأزمة في نيجيريا ضمن موجة أوسع من تفشي الكوليرا تشهدها عدة دول إفريقية خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات ومئات الوفيات في أنحاء مختلفة من القارة، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة انتشار المرض خلال موسم الأمطار.

ويحذر خبراء الصحة من أن استمرار مشكلات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب التحديات الأمنية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال شرق نيجيريا خلال الفترة المقبلة ما لم يتم تعزيز الاستجابة الصحية وتوفير المزيد من مراكز العلاج ومصادر المياه الآمنة للسكان المتضررين.