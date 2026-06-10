أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تجاوز أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة بالسوق المصري لـ100 مليون مستخدم.

وقال خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن الاحتياج السنوي من الهواتف المحمولة الجديدة يتجاوز الـ20 مليون هاتف، وأن 90% منها كان يُستورد سابقًا.

ولفت إلى خطة الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، معلقًا: «التليفون المحمول بيستخدم في كل حاجة..وبالتالي مهم جدًا يكون عندنا صناعة وطنية صناعة قوية».

وأضاف أن اتجاه الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة هدف لضمان توافرها عند أي اضطربات بسلال الإمداد، أو تغيرات بأسعار الصرف.

وأوضح المكتسبات بعد تطبيق هذه السياسة لعام ونصف، ومنها تصنيع 15 علامة تجارية لهواتفها محليًا، بما يُغطي 92% من أنواع الهواتف المستخدمة بالسوق المحلي، معلقًا: «كل العلامات التجارية اللي بيستخدمها كل المواطنين المصرين موجودة وتصنع محليًا».

ونوّه إلى تصنيعهم لأكثر من 10 ملايين هاتف محليًا، بما يوازي 50% من الهواتف المستخدمة من المواطنين، موضحًا استهدافهم لتصنيع 15 مليون هاتف خلال العام القادم.

وأكمل: «الطاقة النهاردة الإنتاجية اللي تقدر هذه الشركات وهذه العلامات تنتجها تقترب من 20 مليون تليفون محمول».

وذكر استهدافهم لبدء تصدير الهواتف المحمولة بحلول 2027، قائلًا: « إحنا مش عاوزين مصر يبقى مركز عالمي لتصنيع التليفون المحمول».

واختتم قائلًا: «إحنا عاوزين مصر مش مركز لصناعة التليفون المحمول إحنا عاوزين نوطن كل صناعة الإلكترونيات».