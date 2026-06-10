الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لأهداف جوية معادية

أعلنت الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لـ"أهداف جوية معادية".

وأهابت في منشور على منصة إكس صباح اليوم الأربعاء بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

ودوت صفارات الإنذار في الكويت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق أنه استهدف أصولا ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة عقب أحدث جولة من الضربات الأمريكية، والتي جاءت بدورها ردا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي.

وبحسب (سي إن إن)، يؤكد إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في الكويت هشاشة وقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، كما يعكس تعثر محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق ينهي شهورا من الصراع.