«الدولية للطاقة الذرية»: اجتماع استثنائي اليوم حول إيران بناء على طلب أمريكي

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا حول إيران، وذلك بعد أيام من إعلانها الخطوة الثانية من تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015.

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، في الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم في فيينا.

وينعقد الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي تمارس ضغوطا هائلة على إيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما بهدف كبح الطموحات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

وأعلنت إيران حتى الآن مرحلتين من تقليص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، ردا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الصارمة.

ويتعلق التقليص حتى الآن برفع تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المنصوص عليه في الاتفاق، وكذلك زيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق الكمية المسموحة.

وتهدف إيران من خفض التزاماتها إلى الضغط على الدول الأوروبية لتعزيز جهودها لمساعدة إيران على تخطي أثر العقوبات.

وليس من المتوقع أن تصدر قرارات كبيرة عن اجتماع فيينا اليوم.

وأعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس عن "بالغ القلق" من أنشطة التخصيب الإيرانية، وحثوا طهران على الرجوع عن إجراءات تقليص الالتزامات "دون تأخير".

كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.