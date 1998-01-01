كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين يجرون محادثة هاتفية

أعلنت وزارة التجارة الصينية -اليوم الأربعاء- أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" ليو خه، أجرى محادثة هاتفية مساء أمس مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن خه، الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الصيني - الأمريكي الاقتصادي الشامل، تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تنفيذ الإجماع الذي توصل إليه رئيسا الدولتين على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن وزير التجارة الصيني "تشونغ شان" انضم إلى المحادثة.

ومن واشنطن، وصف لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثة الهاتفية بأنها كانت بناءة ومضت بصورة جيدة مضيفا أنه رغم عدم الاتفاق على تفاصيل الاجتماع بين المفاوضين من الدولتين، لكنهم يتوقعون أن يكون هناك اجتماع بينهم واعتبر كودلو ذلك أمرا طيبا.

ويأتي هذا بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبنج في قمة العشرين الأخيرة باليابان على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة، لكن ستبقى الرسوم على بضائع ومنتجات صينية تقدر ب 250 مليار دولار.

كما كان ترامب قد ذكر في اليابان أنه سيعدل عن قرار منعه الشركات الأمريكية من بيع منتجاتها لشركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال تقنيات الاتصالات.

وكان وزير التجارة الأمريكية ويلبور روس قد ذكر في وقت سابق الثلاثاء أن الشركة الصينية ما زالت على القائمة السوداء بالولايات المتحدة وأن الوزارة ستوافق على إصدار تراخيص لمزاولتها العمل بالسوق الأمريكي بمجرد إزالة المخاطر المرتبطة بها بشأن الأمن القومي لبلاده.