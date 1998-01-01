ترامب يعترض على زيادة الرسوم الهندية على السلع الأمريكية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الهند زيادة الرسوم على مجموعة من السلع الأمريكية، ردا على قرار واشنطن إلغاء المعاملة التفضيلية للمنتجات الهندية.

وجاءت تلك الانتقادات قبل بدء جولة محادثات تجارية بين الهند والولايات المتحدة.

وكتب "ترامب" على موقع "تويتر": "الهند اعتادت منذ وقت طويل على فرض الرسوم على السلع الأمريكية، هذا لم يعد مقبولا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء -اليوم الأربعاء- أن تلك هي المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يكتب فيها ترامب، تغريدة على موقع "تويتر" يصف فيها زيادة الرسوم الهندية على السلع الأمريكية بأنها غير مقبولة.

وكان ترامب، قد اتفق مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي -خلال لقائهما على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أواخر الشهر الماضي- على بدء محادثات تجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور وفد من مكتب الممثل التجاري الأمريكي الهند خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء محادثات بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بشكوى ضد الرسوم الهندية الجديدة على السيارات الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تبرز الهند جهودها لعلاج الاختلالات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث انخفض فائض الميزان التجاري للهند مع الولايات المتحدة بشدة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي إلى 17.12 مليار دولار مقابل 21.26 مليار دولار في العام المالي السابق.

كانت الهند قد فرضت رسوما إضافية على حوالي 30 سلعة أمريكية ردا على قرار الرئيس ترامب، في أول يونيو الماضي إلغاء مزايا تجارية لسلع هندية تستوردها الولايات المتحدة بقيمة 6.3 مليار دولار.