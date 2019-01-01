محافظ الدقهلية يطلق إشارة بدء عمل الأتوبيس النهري للمواطنين بالمنصورة

أطلق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إشارة البدء لعمل الاتوبيس النهري للمواطنين بالمنصورة بحضور المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة ،سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، اللواء سميرعبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة نيل القاهرة للنقل.



وهنأ شاروبيم، أهالي الدقهلية ببدء العمل بالاتوبيس النهري وقال إن المرحلة الأولى التي بدأت فعليا اليوم بأربع محطات هي بداية لمشروع عملاق سيمتد بانحاء الدقهلية ليربط معظم المدن والقرى وأي تجمع سكني يطل على النيل، وأضاف أنه جاري تنفيذ محطتين في طلخا.



وأشار شاروبيم، إلى أنه جاري العمل على زيادة عدد الوحدات العاملة لنقل أكبر عدد من المواطنين باضافة 6 محطات جديدة،2 بشربين ،2 ميت غمر ،1 أجا ،1 قولنجيل، وأوضح أن المراسي ملك المحافظة واستخدامها بحق الانتفاع للشركة المشغلة، وأكد أنه يرحب بأي وحدات تعمل لنقل الركاب للعمل واستغلال المراسي بالاتفاق مع الشركة بشرط ترخيصها وذلك لزيادة وحدات نقل المواطنين.



وأوضح محافظ الدقهلية، إلى أن أجرة النقل للفرد الواحد هي خمسة جنيهات وأن الاتوبيس النهري يعتبر وسيلة نقل وترفيه ويمكن استخدامه لإقامة الحفلات والدنيا.



وأضاف أنه سيتم استخدام مراكب ذات السرعة القصوى للنقل حتى تستغرق المسافة اقل مدة ممكن.



وأكد أنه جاري الانتهاء من دراسة محطات شربين وربطها بالمنصورة وميت غمر.



وشدد شاروبيم، على الشركة المشغلة للأتوبيس النهري بالحفاظ على مستوى عال من النظافة للوحدات والمراسي، وأن تتم عمليات الصيانة بشكل دوري.



وشهد انطلاق العمل بالأتوبيس النهري المقدم تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة، سعد موسى، وكيل وزارة الري، المهندس محمد حمامة، مدير المشروع، العميد محمد سراج، مدير الشئون الإدارية للمجموعة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة.