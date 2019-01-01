رئيس جامعة بنها يؤكد الاستفادة من صلاحيات وتفويضات عمداء الكليات



أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الاستفادة من جميع الصلاحيات والتفويضات التى منحتها إدارة الجامعة لعمداء الكليات والوحدات التابعة لها واستقلالية اتخاذ القرار فى إطار من الضوابط الحاكمة وتحمل المسئولية الواجبة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الكامل بين الإدارة الأكاديمية والإدارية فى الكليات بما يحقق الالتزام والانضباط فى العمل.

جاء ذلك خلال لقاء "السعيد"، بأمناء الكليات على مستوى الجامعة بحضور أمناء الجامعة المساعدين لشئون خدمة المجتمع والشئون المالية والشئون الإدارية.

وأشار السعيد إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الجامعات حاليا وهو ما يتطلب منا التحرك سريعا والعمل لتحقيق الرؤية التي تنشدها جامعة بنها، حيث تتميز بوجود كليات في أماكن مختلفة ومتفرقة على مستوى المحافظة وبالتالي تقديم خدمة مجتمعية لأكبر عددًا من المستفدين.

وأوضح السعيد أن الوحدات ذات الطابع الخاص هي مستقبل الجامعة باعتبارها أحد الروافد والأذرع الرئيسية لتنمية الموارد الذاتية للجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم الوحدات من خلال مجموعة ضوابط تضعها الجامعة لحمايتها دون المساس باستقلاليتها وحريتها في العمل، وذلك من خلال فكر ورؤية وخطة عمل مستقبلية واضحة لهذه الوحدات.

وطالب رئيس جامعة بنها القيادات الإدارية وأمناء الكليات بترسيخ ثقافة المؤسسة والعمل الجماعى وإتقان قيم العمل الإيجابية، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف يتم الإعلان عنها ويتقدم لها كل من لديه القدرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار والرغبة في العمل ويتم اختيار الأصلح والأفضل والأكفأ.

وأكد السعيد ضرورة التواصل المستمرة مع إدارة الجامعة للرد على أي استفسارات والحفاظ على موارد الجامعة واستثمارها الاستثمار الجيد.