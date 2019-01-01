الحريري: عقوبات أمريكا ضد نواب بالبرلمان اللبناني لن تؤثر على عمل المجلس النيابي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن العقوبات الأمريكية على نواب في البرلمان اللبناني لن تؤثر على عمل المجلس.

وقال الحريري -في تصريحات صحفية- اليوم الأربعاء: "هذه العقوبات هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك أنها أخذت منحى جديداً من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء، إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً وسيصدر عنا موقف بشأنه".

وأضاف: "المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني، وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلًا أم آجلاً".

وتابع: "يجب أن نتعامل مع التحديات وأن لا نخلق أزمات لأنفسنا، بل علينا العمل على ما هو أهم شيء في البلد وهو المواطن اللبناني والسعي إلى تأمين حاجياته وتوفير وضع اقتصادي جيد له، فهو شبع كلاماً في السياسة وشعارات".

وأضاف: "لا شك أن المجلس النيابي لا يرضى على هذا الأمر وهو سيد نفسه ويمثل إرادة الشعب، لكن العقوبات أمر آخر، ويجب علينا أن لا نضيّع البوصلة بهذا الشأن".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء أنها وضعت ثلاث من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات، هم رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، ومسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا.