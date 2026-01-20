بتروجت يهزم مودرن سبورت ويتأهل لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

حسم فريق بتروجت تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح علي زعزع التسجيل لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 41، قبل أن ينجح بدر موسى في إدراك التعادل سريعًا لبتروجت في الدقيقة 45.

وفي الشوط الإضافي الثاني، تمكن أدهم حامد من تسجيل هدف الفوز لبتروجت في الدقيقة 105 من ركلة جزاء، بينما شهدت المباراة حالتي طرد لفريق مودرن فيوتشر لحسام حسن مهاجم الفريق، وجودوين شيكا أيضاً، عقب نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، يضرب بتروجت موعدًا مع بيراميدز في الدور المقبل من بطولة كأس مصر.