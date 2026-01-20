غازبروم الروسية: منشآت تخزين الغاز في أوروبا فارغة للنصف

ذكرت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن منشآت تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في أوروبا أصبحت فارغة إلى حدّ النصف، وأن أسعار الغاز الطبيعي في القارة تشهد ارتفاعًا سريعًا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة الروسية، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن أوروبا تستهلك الغاز الطبيعي المخزن لديها بوتيرة سريعة.

وأوضح البيان أنه جرى سحب 33.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من المخازن، مبينة أن هذا الحجم يعادل "أكثر من ثلثي (67.5%) الغاز الذي تم ضخه في منشآت التخزين خلال فترة الاستعداد لموسم التدفئة".

وأضافت "غازبروم" أن نسب الامتلاء في المخازن انخفضت إلى 35.4% في هولندا، و42.2% في ألمانيا، و41.7% في فرنسا.

وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت "غازبروم" أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذ رفعت حصتها في السوق الأوروبية إلى نحو 40% حتى عام 2022، بفضل استثمارات في خطوط الأنابيب استمرت قرابة 50 عامًا.

وبسبب العقوبات، خسرت "غازبروم" عملاءها لصالح موردي الغاز الطبيعي المسال (LNG) مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، حيث صدّرت إلى أوروبا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، مقارنة بـ201.7 مليار متر مكعب في عام 2021.