بيان رسمي - إعلان لاعبي منتخب مصر نسخة محرفة تم تسريبها

أصدرت شركة بيبسيكو للمياة الغازية بيانا بشأن إعلان الاعتذار للاعبي المنتخب الوطني الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي عقب توديع الفراعنة كأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وأكدت الشركة خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هذه النسخة من الإعلان تم تحريفها وتسريبها وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشئون القانونية للتحقيق فيما حدث ولمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة الغير رسمية.

وأتمت :" منذ بداية تداول النسخة الغير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحذف هذه النسخة عن طريق التواصل مع المواقع التي قامت بتداولها.

وظهر عدد من لاعبي المنتخب في إعلان جديد لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية، يقدمون من خلاله اعتذارهم للشعب المصري، بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ16 عقب الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.