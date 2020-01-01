قالت الفنانة شيرين رضا إنه بسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء، في والدها الفنان محمود رضا، على أفراد العائلة فقط، كما أوضحت إن لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.

وتوفي ظهر اليوم، الفنان محمود رضا أشهر راقص ومصمم رقصات مصرى، عن عمر ناهز الـ89.

وولد محمود رضا بمحافظة القاهرة، في 11 نوفمبر عام 1930، وبدأ هاويا للرقص الإيقاعي، ثم تتلمذ على يد أخيه الأكبر علي رضا، وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، ثم عمل راقصا في العديد من الأفلام، وكون فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.

وصمم محمود رضا العديد من الاستعراضات أكثر من 10 أفلام من بينهم (البنات لازم تتجوز، ونساء الليل، وأضواء المدينة، وليلة حب أخيرة، وابنتي العزيزة، والرجل الثاني، وعفريت سمارة، ونور عيوني، ومولد يا دنيا، وجنون الشباب)، و4 مسرحيات هم (الشخص، وريا وسكينة، وقصة الحي الغربي، والوزير العاشق)، إلى جانب مسلسل «ألف ليلة وليلة: الأشكيف وست الملاح»، وفوازير «أبيض وإسود»، و«الفنون فوازير».

وشارك محمود رضا كممثل بأكثر من 15 فيلم منهم (كفانى يا قلب، وغرام في الطريق الزراعي، وحرامي الورقة، وغرام في الكرنك، وحب للجميع، وأجازة نص السنة، ووفاء للأبد، وعفريت سمارة، وقبلني في الظلام، وساحر النساء، وغريبة، وفتى أحلامي، وقلوب حائرة، وأغلى من عينيه، وعروسة المولد، وبابا أمين، وأحبك أنت)، بالإضافة إلى مسلسل «قمر 14».